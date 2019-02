Al via il tour del Consorzio Vino Chianti in America Latina

ROMA - Una tappa a Cuba e un tour nell'America Latina per poi arrivare nello specifico in Colombia e Perù: il Consorzio Vino Chianti dà ufficialmente il via alla promozione internazionale per il 2019 e annuncia la nuova Chianti Academy Latam nel Sud America dopo l'attivazione in Cina.

Il calendario dell'iniziativa, che arriva dopo il successo dell'anteprima "Chianti Lovers" a Firenze con oltre 4mila partecipanti, 150 aziende coinvolte e 400 giornalisti accreditati, prevede che il 22 febbraio il Consorzio e i vini delle aziende associate saranno a L'Avana per il XXI Festival Habanos. Sono previsti per l'evento seminari e incontri con importatori invitati da Messico, Panama, Brasile, Argentina, Perù e Colombia e degustazioni di Chianti formato magnum abbinato alla cucina locale e ai sigari habanos.

Dal 26 febbraio è invece in programma a Medellin, in Colombia, il Latam Tour III, con incontri tra operatori e professionisti del settore che dureranno fino al 1 marzo. Infine dal 1 al 6 marzo il Consorzio Vino Chianti porterà la denominazione a Lima, in Perù, per appuntamenti sui vini e incontri specifici sull'abbinamento con il cibo.

