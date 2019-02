Incidente questa mattina in viale Regione Siciliana, a Palermo. Una Vespa si è schiantata contro un guard rail, poco dopo l'incrocio con via Leonardo Da Vinci e Borgo Nuovo, all'altezza di via Aquileia, all'imbocco della bretella che porta in via Ugo La Malfa, in direzione Trapani. Una persona è rimasta ferita ma le sue condizioni non sono gravi. Indagini della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.

