Diciotti, M5s lancia il voto online sul processo a Salvini: domani dalle 10 alle 19. Polemiche su quesito

Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. È quanto si legge sul blog delle Stelle.

«Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti. Il voto avverrà lunedì 18/2 dalle 10 alle 19.

Un risultato che dovrebbe dare risposta alle attuali spaccature del M5s tra favorevoli e contrari all'autorizzazione a procedere. A quel punto il parere della "base" pentastellata dovrebbe essere determinante per decidere che linea mantenere.

«Non è il solito voto sull'immunità. Di quei casi si occupa l’art. 68 della Costituzione, e su quelli il M5S è sempre stato ed è inamovibile: niente immunità, niente insindacabilità. Questo è un caso diverso: stiamo parlando dell’art. 96 della Costituzione. E’ un caso senza precedenti perché mai in passato la magistratura ha chiesto al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell’esercizio delle sue funzioni», sottolinea il blog delle stelle.

Sul blog delle Stelle però infuria la polemica per il quesito sottoposto agli iscritti sulla piattaforma Rousseau per la posizione che i senatori M5S dovranno assumere in Giunta per le Immunità circa la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. Questi alcuni dei commenti più rappresentativi delle critiche online: «Ma state orientando il voto. Che cazzo ci sta succedendo ragazzi?», chiede Roberto Cherubini.

Luca si definisce «un elettore del M5S dal primo minuto, ma per questo quesito, vi riporto una frase di Beppe Grillo: 'I referendum abrogativi. Dove per dire sì devi votare no. E per dire no devi votare sì. Come uno che va a sposarsi e il prete dice: 'La vuoi mandare a cagare?' 'No.' 'Allora vi dichiaro marito e moglie'. Ecco... in questo caso, state agendo proprio come fanno sempre gli altri partiti per girare la frittata, e questo non mi piace per niente. La domanda esatta doveva essere: 'Volete concedere l’autorizzazione a procedere?'. In modo che SI voglia dire SI, e NO voglia dire NO».

E Bruno: «Cercate di fare i furbi anche nelle procedure del Si e del No per confondere. Non ci vuole una pagina di spiegazione. Votate SI per processare Salvini senza tanti giri di parole piantatela con le cazzate. Interesse pubblico? Inventatene un’altra ascoltate i vostri elettori perché dopo questa, cioè se salvate Salvini siete finiti». Più chiara nella sua obiezione è Viviana V.: «Ma non si può scrivere semplicemente 'Vuoi che Salvini vada a processo?' Dovevate proprio infilarci una doppia negazione?????». E se Giorgio Masari si domanda «Idioti o furboni????», Niccolò Bellandi ragiona: «Ma vi siete accorti che le risposte sono formulate in maniera opposta rispetto a come vengono poste sui media?!! É sempre stato detto che il No era per impedire l'autorizzazione, invece qui è formulata nel senso opposto. In questo modo non può che generare confusione!». E Randa: "Continuate a fare le domandine trabocchetto da prima Repubblica. Avanti così grandi statisti. Alle prossime elezioni prevedo che nostri molti politici emigreranno verso la Lega (dato che il movimento morirà) per non perdere la poltrona».

«Ritengo che l’autorizzazione a procedere contro Salvini non vada concessa perché si tratta di una scelta collegiale del consiglio ministri», dice il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo (M5s). «Non saremmo dovuti arrivare a questo - ha proseguito - Salvini avrebbe dovuto rinunciare al voto e farsi processare». «La scelta finale spetterà comunque alla base. Voteremo sì se questa sarà la volontà che emergerà dalle consultazioni online», ha concluso il Sottosegretario.

«Voterò sì. Nel nostro programma è prevista l’abolizione di ogni tipo d’immunità per ministri e parlamentari», gli fa eco Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, in una intervista al Quotidiano Nazionale sul voto in giunta per il caso Diciotti. «Non sono dissidente - sottolinea Fattori -, sono coerente. Il nostro programma parla chiaro», «non sono stata eletta in base al contratto di governo. Io ho un vincolo rispetto al programma del Movimento e basta».

Sul fatto che se la base si pronuncerà per il no, i senatori 5s della Giunta dovranno adeguarsi, Fattori risponde: «La responsabilità è dei singoli. Se votano no infrangono quanto scritto nel nostro programma». «Io - aggiunge - ho sottoscritto di rispettare un programma, ma non c'è nessun vincolo che ci obbliga a rispettare le votazioni online su Rousseau, a meno che non riguardino la vita politica del nostro Movimento. Rousseau è una piattaforma privata, di un’associazione privata. Non può essere usata per questioni d’interesse nazionale dove vota solo una parte».

C'è anche un problema di sicurezza? «Certo. La piattaforma è già stata hackerata e può essere manipolata perché non ci sono controlli da parte di un ente terzo. Inutile girarci attorno: la votazione di domani è illegittima».

