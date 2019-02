Testimone di Geova fa trasfusione, le figlie la ripudiano: "Le hanno plagiate"

E' una mamma in ansia Grazia Di Nicola, che in questa intervista racconta il suo dramma. Lei è stata ripudiata dai Testimoni di Geova e ora anche dalle figlie. Ecco che oggi grida a gran voce: “Le hanno plagiate”.

Ma ecco i fatti. La signora Di Nicola non ha più notizie delle tre figlie, seguaci di Geova. Anche lei apparteneva a questo gruppo religioso, fino a pochi anni fa. La congregazione però l'ha allontanata dopo aver accettato una trasfusione di sangue, utile per salvarle la vita. Oggi la donna vive ore di ansia perchè "da un giorno all'altro le mie figlie sono sparite". E lancia subito un appello: "Aiutatemi a ritrovarle”.

Le tre figlie hanno 30, 25 e 21 anni. Grazia Di Nicola è una casalinga di 48 anni e vive a Colliano, un paesino in provincia di Salerno. La signora ha presentato formale denuncia ai carabinieri. Tutto è iniziato quando si è ritrovata ad un passo dalla morte. Una trasfusione di sangue le ha permesso però di salvarsi. Un gesto da ripudiare per la congregazione alla quale apparteneva, che l'ha dunque emarginata. Ad abbandonarla anche le tre figlie che sono dunque andate via di casa.

"Da quando sono andate via di casa - spiega - solo una volta sono riuscita a riabbracciarle, ossia lo scorso novembre. Speravo in un definitivo riavvicinamento che purtroppo non si è verificato". Rintracciata dalla figlia più grande, Grazia Di Nicola si è poi sentita dire: "Siamo andate via per nostra scelta, non vogliamo che sappiate dove siamo".

