Mercedes, open weekend 16-17 per la B 180d con MBUX

Porte aperte questo weekend per il debutto sul mercato italiano con prezzi a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic Executive da 136 CV. Già nella versione d'ingresso sale, infatti, a bordo di Classe B il sistema multimediale MBUX, in grado di combinare comandi intuitivi e naturali con un software intelligente che apprende dall'esperienza. Quattro le versioni a listino: Executive, Sport, Sport Plus e Premium. Inoltre, grazie all'offerta finanziaria lanciata in occasione dell'arrivo in concessionaria, è possibile salire al volante di Classe B 180d Automatic Sport Plus con un anticipo di 6.300 euro e 35 canoni da soli 220 euro mensili (Tan fisso 3,90%). Design più sportivo, più abitabilità e una gamma di motorizzazioni conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP. Tra i nuovi propulsori si distingue il due litri diesel OM 654q, certificato secondo la normativa Euro 6d in vigore da gennaio 2020 per tutti i nuovi modelli. Per rendere più esclusive le versioni Sport Plus e AMG Premium è disponibile il Pacchetto Night che offre doppia lamella nera della mascherina del radiatore, dettagli neri sugli alloggiamenti dei retrovisori esterni ed elementi decorativi nei paraurti, vetri del vano posteriore oscurati, cerchi in lega leggera bicolori da 18 pollici.

