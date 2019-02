Da Usa alla Tanzania, per Slow Food un 2019 ricco di eventi

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Non solo Slow Fish, dal 9 al 12 maggio a Genova, e Cheese a Bra (Cuneo) dal 20 al 23 settembre, nei programmi del calendario 2019 di Slow Food diffuso dall'associazione della chiocciolina. La rete internazionale organizzerà Slow Food Nations, dal 19 al 21 luglio a Denver, negli Stati Uniti, con il focus 'Dove la tradizione incontra l'innovazione", una convention "alla scoperta di tecniche, servizi e pratiche innovativi al servizio dei prodotti tradizionali e della sostenibilità economica dei produttori".



Saranno i giovani attivisti, invece, i promotori di 'Disco Soup', un'iniziativa diffusa in tutto il mondo per trasformare gli sprechi alimentari in una zuppa da condividere.



Nell'agenda del 2019 di Slow Food, tra gli altri, il Markt des guten Geshmacks a Stoccarda dal 25 al 28 aprile, lo Slow Food Soweto Eat-In, il 4 maggio nell'omonimo quartiere di Johannesburg, il Kili Fai Trade a giugno a Moschi (Tanzania), l'Hampton Court Garden Festival, a Londra dal 2 al 7 luglio. (ANSA).





© Riproduzione riservata