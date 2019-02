Audi Road to Zero Emission, suv e-Tron conquista le Alpi

Proseguono le attività di Audi sull'arco alpino nell'ambito della strategia 'Road to Zero Emission' come espressione dell'affinità tra i valori e le caratteristiche dei prodotti della Casa di Ingolstadt con il territorio. A testimonianza dell'impegno della Casa dei Quattro Anelli, nei giorni scorsi i nuovi suv elettrici Audi e-Tron sono stati consegnati alle amministrazioni locali e agli enti che a Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Alta Badia stanno sviluppando progetti dedicati alla mobilità sostenibile. Disponibile in prevendita in Italia da fine gennaio, il nuovo suv elettrico e-Tron Audi pone le basi per la mobilità del futuro ed è capostipite di un'inedita gamma che entro il 2025 potrà contare su 12 vetture completamente alimentate da batterie. Audi è partner di Cortina d'Ampezzo dal 2017. Qui, in accordo con i importanti player quali Fondazione Cortina 2021, sta portando avanti iniziative e progetti sul territorio, nell'ottica di una riqualificazione e di una mobilità sostenibile della località in vista degli appuntamenti futuri. Al fine di sostenere l'adozione di vetture a impatto zero e coerentemente con la strategia che vede nella nuova Audi e-tron l'auto ufficiale del Comune ampezzano, Audi sta sviluppando una rete di punti di ricarica elettrica sul territorio di Cortina d'Ampezzo, mettendo a disposizione di tutti gli utenti infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile. Oltre alle 'stazioni meteo' digitali che mostrano l'interazione tra uomo e ambiente, grazie alla partnership con Enel X sono oggi a disposizione dell'utenza locale e turistica 2 colonnine di ricarica, garantendo così 4 postazioni sul territorio. In rappresentanza della località, il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina e Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, hanno potuto testare in anteprima le performance e il dinamismo del primo suv elettrico Audi. Analogamente, a Madonna di Campiglio, Adriano Alimonta, presidente dell'Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena e Joseph Masè, Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta, sono stati tester d'eccezione di e-Tron. La Casa dei Quattro Anelli è partner di Madonna di Campiglio dal 2014. Qui, coerentemente con la propria vocazione di avanguardia tecnologica e grazie alla visione olistica del brand dove il prodotto auto è funzionale a un rapporto sostenibile tra l'uomo e il territorio, Audi sta lavorando con il territorio per declinare la visione della mobilità del brand in modo innovativo e dedicato. Dopo una fase di test che ha l'obiettivo di rendere Madonna di Campiglio un comune montano sostenibile dal punto di vista della mobilità, il programma prevede, in un secondo momento, di ampliare la flotta di Audi e-Tron al resto dell'area e potenzialmente a tutto il Parco dell'Adamello Brenta per dimostrare in maniera concreta la forte sinergia tra innovazione e ambiente. La Casa di Ingolstadt ha da tempo una fattiva collaborazione anche con l'Alta Badia che si traduce anche nell'investimento in un comprensorio da sempre attento all'approccio sostenibile e all'utilizzo intelligente delle risorse. A testimonianza di questa partnership, Andy Varallo, presidente del Consorzio Skicarosello Corvara, Sandro Lazzari, presidente di Dolomiti Superski e Andrea Pertot, presidente Alta Badia Brand hanno potuto provare in anteprima Audi e-Tron sulle strade di Corvara. Tra le recenti novità annunciate dal Dolomiti Superski, ci sono in progetto nuovi collegamenti tra le valli per garantire un agevole trasferimento con gli sci ai piedi sui passi dolomitici. In questo ambito, inoltre, l'elettrificazione della mobilità portata avanti da Audi contribuirà a migliorare e preservare il contesto naturalistico. Contestualmente verranno attivate azioni di compensazione in chiave eco-sostenibile ed eco-compatibile da parte delle società impiantistiche e degli uffici competenti, concordando misure atte a preservare e ristabilire l'equilibrio ambientale e a migliorare sentieri e strade sterrate di accesso a boschi e montagna. Sul territorio, infatti, l'impegno di Audi si è concretizzato nella mappatura e la fornitura di colonnine di ricarica elettrica Audi. Con l'obiettivo di incrementare sempre più l'integrazione tra le tecnologie sostenibili Audi e la località, sono infatti presenti stazioni di ricarica nei pressi dei principali touch point Audi e presso le Associazioni Turistiche dell'Alta Badia, a disposizione dei Clienti e di tutti i possessori di vetture elettriche che si trovano in zona. Mettendo a disposizione tali infrastrutture, Audi vuole così integrarsi con la strategia del partner Alta Badia con l'obiettivo comune di incentivare l'utilizzo di nuove tecnologie a basso impatto ambientale.

