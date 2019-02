Toyota, due serie speciali di Aygo per salone di Ginevra

Aygo si rinnova con due special edition x-wave orange ed x-cite per il salone di Ginevra. Aygo x-wave orange presenta una tinta bianca con tetto apribile in tela di colore Orange, rifiniture Pop Orange anteriori, posteriori e laterali e retrovisori Pop Orange. L'allestimento prevede inoltre fendinebbia, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega neri da 15'' a dieci razze con ring coprimozzo arancione. A bordo, la console centrale e la plancia montano inserti Piano Black, mentre le bocchette di ventilazioni laterali e la cornice del cambio sono arancioni, coordinati con le rifiniture dei tappetini. A completamento del suo design esclusivo troviamo inoltre i sedili con rifiniture in pelle. Aygo x-cite presenta invece una livrea bicolore Orange con tetto nero, coordinata con lo spoiler anteriore e con i retrovisori. Il trattamento degli esterni è completato dall'aggiunta di fendinebbia, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega Glossy Black da 15'' a dieci razze. Gli interni sono rifiniti con inserti Gloss Black sulla console centrale e sulla plancia, una cornice cromata per la leva del cambio e bocchette laterali arancioni. L'allestimento x-cite monta inoltre tappetini con bordi arancioni e tessuto Manhattan per i sedili. Tra gli equipaggiamenti di serie sono disponibili il climatizzatore automatico, i comandi audio al volante e il sedile lato guida regolabile in altezza. Come optional poi sarà possibile aggiungere la Smart Entry e per la sola versione x-cite i sedili in pelle. Il Display Audio da 7'' del sistema multimediale supporta le applicazioni Apple CarPlay e Android Auto (in base alla compatibilità con gli smartphone degli utenti) ed è equipaggiato con telecamera posteriore. Infine, Aygo conferma il Toyota Safety Sense di serie, in linea con tutta la gamma Toyota.

