Il Catania batte la Casertana, pari della Sicula Leonzio

Il Catania approfitta al meglio del mezzo passo falso del Trapani, che ha conquistato solo un punto questa giornata, per accorciare di due punti sui granata in vista del derby della prossima giornata. Gli uomini di Sottil, dopo aver sofferto il primo tempo, hanno dilagata nel secondo tempo contro la Casertana, battuta per 3-0.

Ha aperto le danze al minuto 51 Carriero, raddoppio dieci minuti dopo di Marotta e sigillo all'80' di Denis Curiale. Pari a rete inviolate per la Sicula Leonzio a Rieti. Ha riposato il Siracusa.

