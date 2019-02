Tunisia, sette ergastoli per gli attentati del 2015 al Bardo e a Sousse

Sette persone sono state condannate all’ergastolo in Tunisia per gli attentati del 2015 al Museo del Bardo, a Tunisi, e a un albergo di Sousse. Altri imputati sono stati condannati a pene da 16 anni a 6 mesi, 27 sono stati assolti e nessuno è stato condannato a morte. Lo ha riferito il portavoce della procura, Sofiene Sliti.

Nel processo per l’attacco al Museo del Bardo, in cui furono uccise 22 persone, tra cui 4 italiani, tre imputati sono stati condannati all’ergastolo. Una decina sono stati invece assolti, per altri pene dai 16 a un anno di carcere.

Nel processo per l’attacco a un albergo di Sousse, quattro imputati sono stati condannati all’ergastolo, altri cinque sono stati condannati a pene tra i sei anni e sei mesi di detenzione e 17 sono stati assolti.

