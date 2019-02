Tennis, Cecchinato e Fognini fuori al Cordoba Open

Niente quarti di finale per Marco Cecchinato al Cordoba Open, nuovo torneo ATP 250 (in calendario ha preso il posto di Quito, in Ecuador) dal montepremi di 527.880 dollari, in corso sulla terra rossa dell’Estadio Mario A. Kempes, in Argentina.

Il tennista palermitano, numero 19, è stato battuto dallo spagnolo Jaume Munar, numero 81 Atp, col punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e 40 minuti di gioco.

Perdono, agli ottavi, anche altri due azzurri. Fabio Fognini, numero 1 del tabellone e numero 15 Atp, è stato sconfitto dallo lo sloveno Aljaz Bedene, numero 65 con il punteggio di 6-1, 6-4.

Perde anche Alessandro Giannessi, numero 168, con l’argentino Diego Schwartzman, numero 20: 6-7, 6-3, 6-0.

© Riproduzione riservata