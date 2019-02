Amazon guarda a auto autonome, investe in start up Aurora

Amazon guarda alle auto autonome. Il colosso di Jeff Bezos ha investito in Aurora, start up per le auto autonome, che ha al momento 10 vetture che circolano sulle strade della California per i necessari test. Lo riporta il Wall Street Journal.

Aurora Innovation ha raccolto più di 530 milioni di dollari nel suo ultimo round di raccolta fondi, effettuato a una valutazione di 2 miliardi di dollari. L'amministratore delegato di Aurora è Chris Urmson, che ha aiutato Google ad avviare il suo programma di auto autonome nel 2009.

© Riproduzione riservata