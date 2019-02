Parigi, incendio in un palazzo: 8 morti e 31 feriti

Tragedia a Parigi dove un incendio è divampato in un edificio di otto piani nella zona sud-occidentale della capitale francese intorno all’una di notte per cause ancora da accertare.

L’immobile del 16mo arrondissement è poco distante dallo stadio del Parco dei Principi. Alcune persone sono scappate sui tetti vicini per sfuggire al fumo e alle fiamme e sono stati poi salvati dai pompieri. Sul posto sono intervenuti 200 vigili del fuoco.

"Per il momento l’ipotesi favorita è l'incendio doloso. Una persona è stata arrestata": lo ha annunciato il procuratore della Repubblica di Parigi, Remy Heitz, mentre i vigili del fuoco hanno finito di domare le fiamme nel XVI arrondissement di Parigi.

La persona arrestata è una donna che abitava nel palazzo della rue Erlanger andato in fiamme e che era stata fermata ai piedi dell’edificio questa notte.

"Abbiamo dovuto portare via molte persone, comprese alcune che si erano rifugiate sui tetti. Trenta sono state evacuate sulle scale", ha riferito il portavoce dei pompieri, Clement Cognon. Due edifici vicini sono stati evacuati per precauzione, la zona è stata isolata dalla polizia mentre si cercano sistemazioni per i residenti che non possono rientrare a casa.

Immagine di repertorio

© Riproduzione riservata