Maltempo sulla Sicilia: allagamenti a Palermo, frane e paura nel Messinese

Il maltempo si è abbattuto già da questa notte in Sicilia. La situazione più critica nella Sicilia orientale e in particolare nel Messinese dove ci sono state due frane. La prima nella zona di Patti in contrada Moreri soprani.

Qui un costone è venuto giù e tre famiglie sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco. Altra frana in zona San'Agata in contrada Militello Rosmarino, vicino al paese.

Disagi sull’autostrada A18 Messina-Catania fin da ieri sera. Diversi automobilisti sono rimasti fermi a causa di buche che si sono create sull'asfalto lungo la tratta Giardini Naxos-Taormina-Roccalumera. Difficoltà anche a Letojanni dove una ventina di auto sono rimaste ferme con le ruote bucate a causa dell'asfalto distrutto.

A Catania interventi nella notte dei vigili del fuoco in zona Moletto per svuotare cantine piene d'acqua. Mentre ad Acireale due alberi caduti uno sulla SS 114 e un'altro in piazza Dante. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono al lavoro per liberare le strade dai rami.

A Palermo un acquazzone si è abbattuto sulla città intorno alla 5 e un'auto è rimasta impantanata in corso Re Ruggero. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per liberare l'automobilista e la polizia municipale per cercare di deviare le auto in zona.

Bomba d'acqua in provincia di Palermo, strade come fiumi a Ficarazzi e Misilmeri: le foto Allagamenti per le strade di Ficarazzi Alcuni automobilisti sono rimasti impantanati nell’acqua alta A causa della pioggia le strade sono diventate fiumi Sono intervenuti i vigili del fuoco Allagamenti anche a Misilmeri

Già ieri disagi soprattutto nei comuni dell'hinterland palermitano con allagamenti a Misilmeri e Ficarazzi. Paura per la piena del fiume Milicia a Casteldaccia, che a novembre aveva travolto e ucciso nove persone.

E si annuncia una giornata di disagi in tutta la Sicilia. L'allerta in alcune parti della provincia di Palermo sarà arancione, così come nel Messinese, nel Catanese, nel Ragusano e nel Siracusano. Gialla nel resto dell'Isola.

Situazione difficile anche nelle isole. Maltempo e vento di grecale da Nord ovest sferza a 75 chilometri orari nel golfo di Palermo. Nessun traghetto o aliscafo è partito per Ustica che resta isolata.

Dal porto di Trapani non sono partite navi o aliscafi per le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. Nessuna nave in partenza anche per Pantelleria.

La situazione sembra più tranquilla a Milazzo dove per il momento non sono state cancellate corse.

