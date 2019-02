Il Polo Nord magnetico 'corre' verso la Siberia

Il Polo Nord magnetico, quello verso cui puntano le bussole, si sta spostando più velocemente del previsto dal Canada verso la Siberia, a una velocità di circa 55 chilometri l'anno. Per questo l'ente americano per le ricerche sull'atmosfera e gli oceani (Noaa) ha pubblicato con un anno di anticipo il nuovo Modello Magnetico della Terra, che darà preziose informazioni per usi militari e civili, per la navigazione marittima e aerea, e perfino per le applicazioni degli smartphone.

