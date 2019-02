Brexit, nel caso di disordini un piano per evacuare la Regina Elisabetta

Esiste un piano segreto che prevede l'evacuazione da Londra della regina e altri membri della famiglia reale nell’eventualità di disordini scatenati da una Brexit con "no deal". Lo scrive il Sunday Times, secondo cui il programma messo a punto è ispirato ad interventi elaborati durante la Guerra Fredda e rispolverati nelle ultime settimane.

Il piano in questione sarebbe originariamente stato pensato per entrare in azione nel caso di un attacco nucleare lanciato

dall’Unione Sovietica e prevede fra l’altro l’immediato trasferimento della regina e del consorte duca di Edimburgo da Londra ad un luogo segreto.

© Riproduzione riservata