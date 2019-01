Uomini e donne, Andrea Cerioli sceglie (a sorpresa) Arianna Cirrincione: "La chimica non si spiega"

"La chimica non si spiega", ha commentato così Andrea Cerioli la sua scelta a Uomini e donne. Lei è Arianna Cirrincione, scelta appunto dal tronista durante la puntata di oggi in onda su Canale 5.

Arianna ha avuto la meglio sulla sua "rivale" Federica.

Che oggi Andrea Cerioli avrebbe fatto la sua scelta è emerso a sorpresa durante la puntata. Nonostante questo, Arianna è rimasta tranquilla scatenando la reazione di Gianni Sperti, opinionista del programma: "Secondo me sapeva già della scelta di oggi e sa di essere la scelta”.

Tuttavia, prima della decisione di Andrea, la ragazza ha così replicato: "Sono tranquilla perchè se Andrea non mi sceglie dopo l'ultima esterna fatta con lui, è una persona finta”.

“Credo che tu sapessi come sarebbero andate le cose - le ha infatti subito detto Andrea -. Credo che la chimica sia qualcosa di inspiegabile, e niente mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua. Dal momento in cui sei scesa hai fatto la differenza".

La risposta di Arianna: “Non mi aspettavo che oggi scegliessi. La chimica non si spiega, forse non siamo stati bravi a esporlo a tutti ma per me l’importante è che l’abbia capito tu“.

© Riproduzione riservata