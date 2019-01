Slow Food riscopre i racconti 'gastronomici' del giovane Brera

TORINO - Slow Food Editore celebra il centenario della nascita del giornalista e scrittore Gianni Brera pubblicando 'Dalla Bassa', l'ultimo volume uscito nella collana Piccola Biblioteca di cucina letteraria, disponibile in tutte le librerie e on line. Nel volume "ci sono quattro racconti scritti in età giovanile che rivelano la passione del giornalista che ha rivoluzionato il linguaggio sportivo per il cibo e l'umanità che si aggira intorno alla tavola".

La pubblicazione è curata da Dario Borso, storico della filosofia, traduttore e curatore editoriale, che li ha recuperati dalla galleria 'Quadri casa nostra', pubblicata tra febbraio e giugno 1939 su 'Il popolo di Pavia', scelto "a naso, per l'aura gastronomica che da essi potentemente emana".

