Unesco,Via Francigena candidata italiana

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - La Via Francigena, il percorso che dalla Francia conduceva pellegrini e crociati alla Terrasanta passando per Roma, è candidata a entrare nel patrimonio dell'umanità Unesco. E da oggi fa parte della lista propositiva nazionale per diventarlo. "Un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra, a livello regionale come nazionale, che continueremo per portare fino in fondo l'iter di questa candidatura", commenta l'assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi.

"L'entrata ufficiale della candidatura nella lista propositiva nazionale è una notizia bellissima per un progetto in cui abbiamo creduto molto - aggiunge -, per la sua capacità di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di alcune aree della nostra regione nonché di dare impulso a un turismo lento e sostenibile". (ANSA).



