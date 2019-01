Caso Sea Watch, Prestigiacomo (FI) e Fratoianni (SI-Leu): "Non vogliono farci salire"

"Dopo ore e ore di attesa, finalmente le autorità si sono pronunciate. Non è possibile salire a bordo della SeaWatch3. Adducendo motivazioni a mio avviso non pertinenti, dovute probabilmente a precise disposizioni dall’alto, ci hanno concesso soltanto un giro attorno alla nave, senza così potere verificare le condizioni dei migranti e dell’equipaggio. Di cosa hanno paura?" Così, in una nota, Stefania Prestigiacomo, deputata siracusana di Forza Italia, che da questa mattina è al porto di Siracusa in attesa di potere salire a bordo della SeaWatch3 in rada davanti alle coste della città siciliana.

Dello stesso tenore la nota del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. "Da questa mattina sono a Siracusa per seguire la vicenda dei migranti a bordo della SeaWatch3 a cui da oltre sette giorni viene negato un punto sicuro di sbarco in violazione di norme e convenzioni internazionali. Le autorità italiane continuano ad impedire a me e ad altri parlamentari di salire a bordo. Si tratta - continua - di una scelta grave e immotivata".

"Chiedo al Presidente Fico di attivarsi per garantire a membri della Camera dei Deputati che presiede - conclude Fratoianni- di esercitare le loro prerogative costituzionali".

