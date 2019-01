Australian Open, la Osaka batte la Kvitova in finale: è lei la nuova numero uno del mondo

Naomi Osaka ha vinto il titolo degli Australian Open femminili, primo Slam stagionale che si è concluso sul cemento di Melbourne. In una finale combattutissima, la giapponese, numero 4 del ranking e del seeding, ha battuto per 7-6(2) 5-7 6-4, in due ore e 27 minuti di partita, la ceca Petra Kvitova, numero 6 Wta ed ottava testa di serie.

Da lunedì la 21enne di Osaka, già trionfatrice agli Us Open, diventerà la nuova numero uno del tennis mondiale (prima tennista asiatica di sempre, uomo o donna, la più giovane da Caroline Wozniacki nel 2010) spodestando Simona Halep, con la rumena che scenderà al terzo posto preceduta anche dalla Kvitova.

