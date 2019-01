Vulcano, inedita serie esclusiva del suv Maserati Levante

Una nuova creazione esclusiva di Maserati per distinguersi anche oltre l'eccezionale. E' quanto viene proposto dalla Casa del Tridente con l'inedita edizione limitata del suv Levante, denominata Vulcano e prodotta in soli 150 esemplari destinati ai mercati europei ed asiatici. Riconoscibile per la tonalità opaca degli esterni in Grigio Lava, Levante Vulcano è disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 Cv e 430 Cv, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello.

Completano il look degli esterni dettagli analoghi a quelli del Nerissimo pack come i fari posteriori dark look, la calandra e i loghi in black chrome, le cornici dei finestrini in colore nero lucido, le maniglie delle porte in colore carrozzeria e terminali di scarico bruniti.

Completano la caratterizzazione del look 'Vulcano' i vetri laminati e oscurati, i cerchi Helios da 21 pollici anch'essi con finitura opaca, e le pinze dei freni in colore rosso, che evidenziano la presenza dell'impianto Dual Cast Brembo a 6 pistoncini per garantire eccellenti performance in fase di frenata.

All'interno del nuovo Levante Vulcano, eleganza e sportività emergono da ogni dettaglio nelle dotazioni e nelle finiture. I sedili sportivi in pelle pieno fiore regolabili elettricamente con memorie, riscaldati e ventilati, con il logo del Tridente ricamato a contrasto sui poggiatesta, possono essere ordinati in nero con cuciture a contrasto in colore rosso o viceversa, a sottolineare la natura 'vulcanica' del modello.

L'esclusività della nuova edizione limitata Levante Vulcano è ulteriormente sottolineata dalle finiture interne in fibra di carbonio high gloss, utilizzato anche per le palette del cambio e l'inserto sul volante sportivo regolabile elettricamente, e dalla placchetta in alluminio cromato su tunnel centrale che riporta il leggendario Tridente, abbinato al nuovo logo Vulcano e alla dicitura 'one of 150'.

Completano l'equipaggiamento l'impianto audio premium Bowers&Wilkins, il sistema di chiusura portiere soft close, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed i fari adattativi con tecnologia full-Led Matrix.

