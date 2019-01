Semplificazione: Centinaio, in etichetta l'origine su tutti gli alimenti

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Sul Dl Semplificazione "inseriremo l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti per tutelare maggiormente il Made in Italy". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, in una intervista a "Terra e vita". "Siamo stati sollecitati dai produttori e da molte associazioni di categoria - ha aggiunto -. In questo modo, oltre a sostenere la produzione italiana, tuteleremo anche i consumatori, che potranno acquistare in modo più consapevole".

"Il grande cambiamento - ha concluso - è iniziato. Abbiamo dato delle risposte a settori dell'agricoltura che in passato non erano tenuti in considerazione. Una strategia che ha premiato. Penso al miele, alla birra, al pane, ai fondi per i controlli. Insieme ai due sottosegretari Pesce e Manzato, stiamo sviluppando anche l'idea di tavoli di lavoro divisi per filiere. Coinvolgeremo il mondo agricolo, quello accademico e le varie associazioni di categoria dove - tutti insieme - stabiliremo le priorità".

Il ministro il 31 gennaio sarà in Puglia a parlare con gli agricoltori.

