Ford, al salone di Bruxelles svelata Mondeo Hybrid wagon

Ford presenta al Motor Show di Bruxelles la nuova gamma Mondeo, ampliata con la prima versione wagon della Mondeo Hybrid, sviluppata per garantire maggiore versatilità e spazio. Introdotte, inoltre, altre importanti novità tra cui il nuovo motore diesel Ford EcoBlue da 2.0 litri, progettato per fornire maggiore potenza, più coppia a bassi regimi e maggiore efficienza nei consumi di carburante per i viaggi più lunghi; la nuova trasmissione automatica a 8 rapporti, che adatta la marcia allo stile di guida e può essere controllata grazie alla manopola e-shifter e l'Adaptive Cruise Control (ACC), ora disponibile con Stop&Go, che si unisce alla gamma di tecnologie di assistenza alla guida di Mondeo, insieme all'Intelligent Speed Limiter, per affrontare al meglio il traffico in ogni situazione.

Ma il fulcro di questa novità è sicuramente la Mondeo Hybrid wagon, che offre una risposta fluida per un'esperienza di guida ancora più piacevole. Il software è anche più efficace nella gestione della coppia del motore per offrire una maggiore efficienza e prestazioni in termini di consumo di carburante, regolando perfettamente i rapporti di trasmissione, per utilizzare la coppia più elevata al più basso regime del motore. Il propulsore ibrido eroga 187 CV e combina un motore a benzina 2.0 a ciclo Atkinson, un motore elettrico con generatore e batteria agli ioni di litio da 1.4 kWh, e una trasmissione automatica sviluppata da Ford.

La tecnologia di frenata rigenerativa recupera fino al 90% dell'energia normalmente persa durante la frenata, per ricaricare la batteria, contribuendo al raggiungimento di 96 g/km di emissioni di CO2 e un'efficienza nei consumi di carburante da 4.2 l/100 km, per la versione quattro porte, e 101 g/km di emissioni di CO2 e un efficienza nei consumi di carburante da 4.4 l/100 km, per la versione wagon.

A bordo tanta tecnologia tra cui l'Interfaccia Ford SmartGauge che permette al guidatore di tenere sotto controllo la carica, analizzare il recupero e l'utilizzo dell'energia e migliorare i consumi, un sistema di recupero del calore dei gas di scarico appositamente sviluppato per consentire un riscaldamento più veloce dell'abitacolo.

Il nuovo design della versione wagon, fornisce una capacità di carico di 403 litri, con i sedili posteriori in posizione normale, e fino a 1.508 litri con i sedili reclinati, mentre il pianale piatto facilita il carico e lo scarico di oggetti voluminosi o di grandi dimensioni. Spazio aggiuntivo è nascosto sotto il piano di carico. Sulla wagon è disponibile anche la declinazione più esclusiva Vignale.

