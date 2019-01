Maltempo, torna la pioggia in Sicilia: ritardi sulla linea Palermo-Agrigento. Martedì temperature giù

Diluvia in provincia di Agrigento, soprattutto vicino Campofranco. Oggi in quella zona era attesa l'allerta gialla, come in altre sulla Sicilia, e in serata, intorno alla 18.30, il maltempo si è puntualmente abbattuto. Grossi problemi alla linea ferroviaria Palermo-Agrigento, dove la circolazione è tutt'ora rallentata, con ritarda che superano i 40 minuti. I binari si sono allagati e per forza di cose i mezzi percorrono la tratta ad una velocità inferiore. I tecnici di Rfi sono a lavoro per limitare i disagi. Disagi anche sulla statale tra il capoluogo siciliano e la città dei Templi.

Oggi era prevista allerta gialla nella parte nord-occidentale dell'Isola e isole Egadi e Ustica, nella parte sud-occidentale e isola di Pantelleria, nella parte centro-meridionale e isole Pelagie. Coinvolte principalmente quindi le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

L’inverno avanza e a metà settimana dovrebbe arrivare in tutto il Paese. Attese correnti polari e vortici ciclonici che porteranno il freddo e la neve, anche a basse quote. E domani arriverà il calo delle temperature, con le massime a 5-7 gradi, quando la neve scenderà fino ai 400 metri al centro e in serata a bassa quota su Umbria e Marche.

