Serie B, colpo del Brescia a Perugia: i lombardi a -2 dal Palermo

Vittorie esterne per Brescia e Foggia (a Perugia e Carpi), pari Lecce-Benevento e Crotone-Cittadella nelle gare del sabato della 1a di ritorno della serie cadetta. Il Brescia si porta a due punti dal Palermo grazie alla vittoria in casa del Perugia. I lombardi sono passati in vantaggio al primo affondo: Torregrossa si è fatto trovare pronto nel ribadire in rete sulla respinta di Gabriel sul colpo di testa di Dessena, servito da Bisoli.

Nella ripresa, è stato ancora il Brescia a segnare la seconda rete con l’errato appoggio di El Yamiq che ha favorito Torregrossa, avviando un contropiede concluso con un diagonale da Donnarumma. Finisce 1-1 la sfida fra "lupi giallorossi" del Salento e dell’Irpinia. I gol del pareggio sono stati segnati nella ripresa da Moncosu (sesta rete stagionale) che ha portato in vantaggio il Lecce, mentre Coda ha pareggiato per il Benevento lasciando entrambe a ridosso delle primissime. Espulso nel finale Liverani per proteste. Il Cittadella di Venturato, ordinato, porta via un punto dall’Ezio Scida, in un match avaro di occasioni, ma che il Crotone di Stroppa ha avuto l’occasione per chiudere nei minuti di recupero di entrambi i tempi.

Il Foggia con una doppietta di Iemmello si rilancia sbancando Carpi e avvicinandosi a -1 dalla squadra di Castori. Decisivo a 9' dalla fine Noppert a parare un rigore a Vitale che poteva valere l'1-1, poi nell’azione successiva è arrivato il raddoppio che ha messo in cassaforte i tre punti per i satanelli. Dopo l’anticipo di ieri con il ko casalingo del Palermo, la giornata vivrà il suo epilogo tra domenica e lunedì. Domani si giocheranno Cosenza-Ascoli e Padova-Verona alle ore 15, quindi alle 21 Pescara-Cremonese; lunedì, infine, il monday night tra Spezia e Venezia in programma alle 21. Riposa il Livorno.

