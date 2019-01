Fabrizio Corona choc in tv: “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”

Parla a ruota libera Fabrizio Corona, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Tanti i punti toccati dall'ex re dei paparazzi, uno fra questi la sua relazione con Silvia Provvedi.

“Lei mi ha tradito – ha detto Corona – parlo di Fedez, parlo di un altro cantante".

"Ma i suoi tradimenti - chiarisce subito - non mi hanno ferito. In realtà, ho cominciato io, poi lei l’ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi sono stati deleteri, con liti incredibili".

Durante l'intervista, ha anche confessato la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra.

“Ho fatto uso di cocaina in passato - ha anche ammesso - ma ho smesso da tanto. Di soldi ne ho guadagnati, e tantissimi. Avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando".

Corona ha anche raccontato di aver scritto un testamento: "Tutti i miei soldi andranno a Carlos Maria, non potrò lasciare la mia genialità e l’intelligenza a nessuno purtroppo".

"Il mio cuore invece lo lascio all’ultima donna che ho amato, Belen”.

