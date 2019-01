'Vini da terre estreme', nuova edizione a Treviso

(ANSA) - TREVISO, 19 GEN - Si terrà dal 2 al 4 febbraio la 7/a edizione di "Vini da Terre Estreme" che si terrà a Palazzo Bonifacio Variolo di Treviso. Saranno presenti anche cantine eroiche della Croazia, Slovenia, Serbia e Argentina. Sono oltre 50 le cantine partecipanti, provenienti dalle zone più impervie, dai terrazzamenti, dalle piccole isole e dalle montagne, spesso lontane dalle vie di comunicazione e spesso difficili da raggiungere. A Vini da Terre Estreme si potranno degustare oltre 300 etichette eroiche, frutto di una viticoltura estrema fatta della passione e del duro lavoro di uomini con forte attaccamento alle proprie radici, che coltivano vigne in minuscoli fazzoletti di terra, strappati alla montagna, alle rocce o al mare. Sono vigne valorose situate su terreni con forti pendenze (superiori al 40%) o in altitudine sopra i 600 metri oppure, come alle Cinque Terre o in Costiera Amalfitana, distribuite su terrazzamenti a strapiombo o allevate su piccole isole che arrivano a pochi metri dal mare.



Una riconferma è l'uso, al workshop del 3 e 4 febbraio, del bicchiere "intelligente". Introdotto nella scorsa edizione, rappresenta una valida soluzione per creare coinvolgimento e interattività fra produttore e ospite. Ogni espositore avrà al proprio tavolo un sistema - Memorvino - in grado di generare scambio di informazioni tra il bicchiere "intelligente" e la piattaforma. Un'opportunità per il visitatore che riceverà al proprio indirizzo email il promemoria dei vini degustati con le relative schede tecniche e per il produttore che riceverà il feedback sui vini offerti e la profilazione dei visitatori. Sarà infine presentata infine la prima guida internazionale sui "Vini da Terre Estreme Europei" in collaborazione con l'editore internazionale Gault&Millau. (ANSA).





