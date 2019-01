Migranti, Trump: "Si sta formando un'altra carovana, serve un muro"

«C'è una crisi umanitaria al confine, c'è un’altra carovana di migranti che si sta formando: abbiamo bisogno di un muro». Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Fox.

Donald Trump non ha la «minima idea» se riuscirà a raggiungere un accordo con la speaker della Camera Nancy Pelosi sul finanziamento per costruzione del muro al confine con il Messico: lo ha detto lo stesso presidente americano nel corso di un’intervista a Fox News. Come è noto, Pelosi si oppone al muro, che definisce "inefficace e dispendioso».

Il finanziamento del muro resta il punto critico per l’approvazione del bilancio Usa e la riapertura del governo federale, ormai semiparalizzato da 23 giorni. Un «insulto», il «peggiore che abbia mai» visto. Così il presidente americano Donald Trump commenta le rivelazioni del «fallimentare New York Times».

«Nessun presidente è mai stato duro con la Russia come lo sono io. Il New York Times è un disastro, aggiunge Trump che non risparmia neanche il Washington Post di Jeff Bezos per aver riportato che il presidente non ha mai condivido dettagli dei suoi faccia a faccia con Vladimir Putin con il suo staff. «Bezos usa il Washington Post per lobby».

