Meteo, nuova ondata di freddo in Sicilia: emergenza neve sulle Madonie, le foto dei lettori

Dopo la breve tregua torna il maltempo in Sicilia. Un flusso di correnti fredde presente in quota determinerà nelle prossime ore un rafforzamento dei venti su buona parte dell'Italia, con raffiche di burrasca su diverse regioni.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo per venti forti occidentali con raffiche di burrasca anche in Sicilia.

Intanto, continua l’emergenza neve nelle alte Madonie.

Neve in Sicilia, i suggestivi paesaggi nelle foto dei lettori

Per domani è previsto un notevole calo delle temperature fino a sabato e sono attese altre abbondanti nevicate nelle vette come Gangi, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e nelle Petralie. Oggi però, in attesa della nuova ondata di freddo e maltempo, le scuole sono state riaperte.

