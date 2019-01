Prova sportiva di lusso e fugge con bolide, è caccia a banda

Risponde all'annuncio sulla rete per la vendita di un'auto sportiva di lusso, comunica un'identità falsa, poi confonde il venditore e fugge sotto gli occhi del concessionario mentre sta provando il veicolo. E' il colpo andato in scena ieri sera, attorno alle 19, a Prato: è il terzo caso che si ripete nella città laniera negli ultimi 12 mesi.

Vittima stavolta la concessionaria Top Car, nei pressi della stazione ferroviaria di Borgonuovo. Numerosi elementi, tra cui il fatto che colpi simili sarebbero stati messi a segno anche in Emilia Romagna nelle ultime settimane, porterebbero gli inquirenti a pensare che il responsabile non agisca da solo ma che si tratti di una vera e propria banda specializzata.

Il finto cliente ha chiesto di provare una Porsche 911, poi ha approfittato di un momento di distrazione del responsabile della concessionaria per scappare con l'auto che era appena stata messa in moto. Grazie al gps installato sulla vettura la polizia stradale ha seguito la macchina a breve distanza. L'auto è stata rintracciata un'ora dopo il furto, lasciata in sosta davanti alla pineta di Viareggio (Lucca), ma dell'autore del furto non c'era più traccia.



