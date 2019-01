Feste natalizie in Thailandia per Elisabetta Gregoraci: gli scatti sexy sui social

Scatti in accappatoio, in costume o insieme agli elefanti. Natale, Capodanno ed Epifania in Thailandia per la bella Elisabetta Gregoraci, che ha deliziato i suoi fan con una decina di scatti dal 25 dicembre ad oggi.

La vacanza della showgirl sarebbe dovuta terminare poche ore fa ma a causa della tempesta tropicale a Pabuk il suo volo è stato cancellato. La Gregoraci ha raccontato sui social la sua disavventura che però sembra non aver compromesso la sua vacanza. "Sono al sicuro, sono in albergo. Ma non si può uscire, bisogna stare al riparo", ha detto in un video. "Sarei dovuta partire ieri ma è arrivato Pabuk che si è abbattuto su tutta la Thailandia. Spero tanto che la situazione si possa risolvere perché non è bellissimo... Vi terrò aggiornati nelle prossime ore sperando che non vada via la luce come dicono. Speriamo che la situazione resti sotto controllo".

