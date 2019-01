Tennis, a Doha niente da fare per Cecchinato: sconfitta in semifinale contro Berdych

Svanisce il sogno di Marco Cecchinato di agguantare la sua terza finale nel circuito maggiore. Il tennista palermitano, quarta forza del tabellone, è uscito sconfitto dalla seconda semifinale del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.313.215 dollari di scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis &Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile (gli altri due sono Brisbane e Pune).

In vantaggio 6-3 nel tie-break del primo set, Cecchinato è stato battuto dal ceko Tomas Berdych 7-6(6) 6-3, in un’ora e mezzo di gioco. Oltre al palermitano a fallire l’accesso alla finale è il favorito numero uno, Novak Djokovic. Il numero uno del mondo, infatti, è stato eliminato in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista-Agut, 3-6 7-6(6) 6-4, in due ore e 37' di gioco.

