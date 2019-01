Maltempo e freddo in Sicilia: raffiche di vento abbattono alberi, in arrivo neve anche a bassa quota

Forti raffiche di vento su Palermo e provincia questa notte hanno abbattuto diversi alberi. In azione squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per rimuovere e tagliare alberi e rami spezzati.

Il primo intervento della squadre dei vigili del fuoco intorno all'1,30 sulla A29 all'altezza dello svincolo per Partinico. Un albero è caduto anche a Mondello in via Regina Elena e anche in questo caso i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la carreggiata. Una altro albero si è spezzato sulla SS. 188 all'altezza di Palazzo Adriano, un altro nella zona di Trappeto. L'ultimo intervento alle 3 di questa notte sulla Sp. 2 all'altezza di Partinico.

Condizioni meteo avverse con pioggia, venti di burrasca e nevicate in Sicilia. Il dipartimento di protezione civile regionale ha previsto per la giornata di oggi precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrosettentrionale specie sul settore nord-orientale e centrale tirrenico.

Neve sulle Madonie, i primi fiocchi del 2019: le foto da Petralia Soprana Petralia Soprana, frazione Pianello Neve sulle Madonie I primi fiocchi sono caduti nella notte del 31 dicembre Dettagli di una delle abitazioni di Pianello (Petralia Soprana) La neve continuerà a scendere durante tutta la giornata di oggi E aumenterà nella notte Nelle Madonie si respira un’atmosfera magica L’ondata di gelo coinvolgerà tutta la Sicilia Fiocchi misti a pioggia anche sulle coste della Sicilia Petralia imbiancata Castellana Sicula, foto di Marisa La Placa Neve sulle Madonie (foto Emanuele Termini) Spazzaneve a Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana (foto Emanuele Termini) Petralia Soprana (foto Emanuele Termini)

Arriva la neve fino a 600-800 metri. Anche le temperature sono in generale e sensibile diminuzione. I venti sono previsti da forti a burrasca settentrionali. I meteorologi di 3bmeteo.com prevedono che la neve possa cadere anche a Palermo, Messina e Catania nelle prossime ore. E in tanti già ricordano ancora le città imbiancate tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015.

Le condizioni meteo peggiori sono previste tra venerdì e sabato, quando le temperature subiranno un ulteriore calo. Abbondanti nevicate sono attese sui Nebrodi, sulle Madonie e sui Peloritani orientali anche superiori ai 60 e 70 centimetri. Intanto, a Piano Battaglia è caduta già tanta neve ma non è possibile sciare.

Maltempo in Sicilia, le foto dell'Etna imbiancato: neve anche a Enna Maltempo a Enna Neve a Enna Strade imbiancate nel centro della Sicilia Etna, neve ad alta quota Il vulcano imbiancato Ripreso l’escursionismo con gli sci Sciatori sull’Etna Uno dei sentieri sull’Etna Cielo azzurro e neve alta sull’Etna

“Siamo rammaricati di dover comunicare ai tanti appassionati che non conosciamo ancora la data di apertura degli impianti e delle piste”, si legge in una nota della Piano Battaglia srl che gestisce gli impianti di risalita e che, con un certo disappunto, si vede costretta a tenere ferma la macchina. “Noi gestiamo gli impianti di risalita e questi possono aprire solo dopo che le piste sono state messe in sicurezza. Quest’onere, ad oggi, non è più nostro ma della città metropolitana che non ci ha ancora rinnovato l’affidamento”.

La vetta dell'Etna innevata: le affascinanti foto del vulcano visto da un aereo L’Etna innevata vista dall’alto - foto inviate da Morena Giardina Foto inviata alla pagina Facebook del Giornale di Sicilia da Morena Giardina Foto scattata dal volo Milano-Linate La vetta dell’Etna innevata Foto di Morena Giardina Foto di Morena Giardina Foto di Morena Giardina

La neve intanto è arrivata anche ad Enna, ed è prevista a Prizzi, Adrano, Bronte, Caltanissetta, Randazzo, Gangi. Non sono escluse delle nevicate fin verso le coste messinesi, del palermitano e dell'alto catanese con fiocchi anche a Taormina e Giarre.

