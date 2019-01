Audi è marca premium leader nel mercato italiano del 2018

L'anno nuovo si apre con un importante risultato per Audi che chiude il 2018 con 62.776 vetture immatricolate e si conferma per il decimo anno consecutivo il marchio premium leader per vendite in Italia. Con una quota nel segmento premium che supera il 24%, Audi Italia risulta il quinto mercato per vendite al mondo dopo Cina, Germania, USA e Gran Bretagna. Un risultato questo - sottolinea la Casa dei Quattro Anelli - che è stato ottenuto grazie a una gamma rinnovata ed evoluta nel segno dell'avanguardia tecnologica in grado di coprire tutti i segmenti di mercato e divenirne il riferimento. Tra i risultati più significativi, la gamma Q, espressione del più avanzato concetto di sport utility, cresce rispetto all'anno precedente e raggiunge il 44% di mix sul totale: il crossover compatto Q2 raggiunge quota 11.200 immatricolazioni, mentre Q5 con 7.560 unità è il primo suv d'importazione sul mercato. Bene anche lo sport suv Q8 al vertice della categoria.

Tra le altre protagoniste delle performance di Audi, A4 si conferma leader assoluta del segmento D con 8.600 unità, grazie anche al rinnovamento di gamma avvenuto nel corso dell'anno. Il cambio generazionale ha interessato tanto la famiglia high-end Audi con il debutto delle nuove A7 Sportback, A6, A6 Avant, Q8 e R8, quanto i modelli di grande diffusione come A1 Sportback e Q3, entrate a listino a fine anno e pronte a conquistare il vertice dell'offerta premium nel corso del 2019. Un rinnovamento della gamma che ha coinciso con un deciso impegno sulla mobilità a zero emissioni attraverso il consolidamento di progetti a sostegno dell'ambiente, dalla tutela dei mari allo sviluppo di soluzioni di mobilità sul territorio, dalla creazione indipendente di infrastrutture per la ricarica elettrica, al sostegno di progetti infrastrutturali più ampi in partnership con Enel X. Progetti che preparano la strada all'introduzione di Audi e-Tron, primo modello elettrico della Casa di Ingolstadt nonché capostipite di un'inedita famiglia di auto a zero emissioni che, entro il 2025, potrà contare su 12 nuovi modelli totalmente elettrici e che comprenderanno e-Tron GT, elettrica gran turismo ad alte prestazioni che debutterà nel corso del 2020.

Sul fronte tecnologico, la concretizzazione dei benefici generati dalla digitalizzazione risulta elemento fondamentale nello sviluppo dei prodotti e dei servizi. Una caratteristica che ha contrassegnato il rinnovamento dell'intera gamma per evolvere il rapporto con la mobilità attraverso un nuovo livello di connettività e di interazione, avanzati sistemi di assistenza alla guida per elevare la sicurezza personale e sociale e la qualità del tempo trascorso a bordo. La digitalizzazione delle Audi si è spinta oltre l'abitacolo, permeando i servizi di vendita e post vendita, così da garantire al Cliente un'esperienza nel mondo Audi intuitiva e ad alto risparmio di tempo, come la configurazione virtuale e interattiva dei modelli disponibile presso la rete dei concessionari.

La vocazione high-tech del brand ha trovato ampia applicazione sulle tecnologie di assistenza alla guida, radicate all'interno dell'intera gamma a partire da A1 Sportback, porta d'ingresso al mondo Audi. L'assistenza adattiva alla guida, sistema che consente di affrontare con maggiore sicurezza e minore stress le dinamiche della viabilità, è la tecnologia più apprezzata dai Clienti italiani: la penetrazione di questo sistema parte da un mix del 30% su Q2, sale al 45% su segmenti medi quali Audi A4 e A5 per arrivare fino al 75% sull'alto di gamma. Il costante investimento sulla qualità e la tecnologia, abbinato alla raffinatezza delle dotazioni, ha consentito di mantenere in Italia un valore residuo all'interno della gamma tra i più alti del mercato, a conferma di un'elevatissima equazione di prodotto e valore tradizionalmente riconosciuta al brand Audi.

Il radicale rinnovamento della gamma avvenuto nel 2018, l'adozione all'interno di tutta la gamma di tecnologie high-tech e un piano d'investimenti senza precedenti a favore di nuovi modelli, della mobilità sostenibile e della digitalizzazione pari a 40 miliardi di euro entro il 2025, sono il preludio per un 2019 che vedrà l'entrata a pieno regime commerciale di modelli di grande diffusione, l'introduzione di importanti novità che comprendono modelli non presenti in gamma e che porterà a un ulteriore impulso nell'elettrificazione dell'offerta.

