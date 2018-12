Il maltempo si abbatte sul Capodanno in Sicilia: vento e pioggia a Palermo, concerto rinviato a Messina

Il maltempo si abbatte sui festeggiamenti del Capodanno in Sicilia. A Palermo vento e pioggia al Politeama non hanno fermato il concertone che ha Goran Bregovic tra i protagonisti. Lo spettacolo ha preso il via, con tanti ombrelli aperti ma anche tanto voglia di divertirsi. Annullamento che è arrivato invece a Messina. Durante una riunione congiunta prefettura-Comune è stato deciso di spostare tutto a domani pomeriggio. In città c'è molto vento ed è stata diramata un'allerta meteo di colore giallo.

La Protezione civile nel pomeriggio ha diffuso un aggiornamento delle condizioni di rischio idrogeologico con allerta meteo gialla per la serata di San Silvestro fino alla mezzanotte in tutta Palermo e provincia e in buona parte del Messinese e del Trapanese, con forte rischio di pioggia e temporali.

Le previsioni meteo proibitive intanto hanno fatto rinviare anche il concerto dei Cicciuzzi in piazza Duomo a Petralia Soprana. Il programma dell’intera serata, che prevedeva anche i giochi pirotecnici e il brindisi in piazza, è stato annullato in considerazione che le previsioni meteo annunciano l’arrivo di fitte nevicate sui rilievi madoniti e sul paese di Petralia Soprana.