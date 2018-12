Giallo a Treviso, palermitano di 19 anni trovato morto nel suo letto

Tragedia in provincia di Treviso. Un giovane ragazzo palermitano, Davide Cannella, 19 anni, è stato trovato morto nel suo letto, nella casa dove viveva a Carbonera, in provincia. Il diciannovenne lavorava da qualche tempo come cameriere.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto, a lanciare l’allarme è stato il padre del ragazzo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui e si è preoccupato per il silenzio del figlio, non usuale.

Dopo qualche ora il padrone di casa, evidentemente accertato dal genitore, è entrato nell’abitazione dove viveva Davide e ha trovato il corpo del giovane senza vita. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, non escludono nessuna ipotesi, dal malore all'abuso di sostanze stupefacenti. Indagini sono in corso e sul corpo di Cannella è stato disposta l'autopsia. Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti al giovane palermitano sui social network.