Higuain, gol e lacrime: Il Milan ritrova la vittoria contro la Spal

Il Milan vince, convince e soffre nel finale contro la Spal battuta 2-1 in occasione del posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. A San Siro dopo un botta e risposta tra Petagna e Castillejo, c'è il gol decisivo di Gonzalo Higuain che vale il quinto posto per i rossoneri.

Con una sola vittoria nelle ultime quattro sfide casalinghe, Gattuso propone una formazione offensiva con Suso e Castillejo al fianco di Higuain, a secco di gol dal 28 ottobre. San Siro aspetta il ritorno alla rete dell’attaccante argentino ma il primo a sbloccare il risultato è un avversario ed ex di turno: al 16' Petagna protegge palla, si gira e mette in rete con la decisiva deviazione di Romagnoli alle spalle di Donnarumma.

Ma il gol non cambia l’atteggiamento del Milan, protagonista di un ottimo avvio di gara e capace di rendersi pericoloso in più di una occasione. Il Milan non trovava il gol da quattro partite di campionato: solo nel 1930 i rossoneri hanno aspettato la rete per più gare consecutive la rete.

