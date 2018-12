Riduce concentrazione e attenzione, studio punta il dito contro lo shopping online

Gli acquisti online vi hanno salvato quest’anno da lunghe file in auto verso le vie dello shopping, perdite di tempo e stress?

Ma con una controindicazione, click dopo click, pacco dopo pacco attenzione e concentrazione vengono pesantemente erose.

Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Plos One secondo cui lo shopping online riduce la concentrazione e rallenta i tempi di reazione.

Lo studio è stato condotto presso il Key Laboratory of Adolescent Cyberpsychology and Behavior (CCNU), della Central China Normal University, a Wuhan in Cina.

Gli esperti hanno coinvolto tre gruppi di volontari e hanno studiato i loro tempi di reazione e la loro concentrazione prima e dopo tre differenti attività: leggere una rivista, riposarsi o fare shopping online.

Gli esperti hanno controllato la concentrazione e i tempi di reazione dei volontari sia con dei test ad hoc sia con esami obiettivi (simili all’elettroencefalogramma) basati sulla misurazione delle onde cerebrali nel cervello di ciascuno.

Ebbene è emerso che solo coloro che avevano fatto shopping online sperimentano un calo di concentrazione e una riduzione dei tempi di reazione subito dopo l’attività. Il motivo, spiegano gli scienziati, è che comprare online è una enorme fonte di distrazione che inevitabilmente penalizza le capacità di attenzione e concentrazione e i tempi di reazione senza risparmiare neanche gli individui più avvezzi al multitasking.

