La migliore birra italiana 2018 è la Slurp piemontese

(ANSA) - ROMA - E' piemontese la migliore birra italiana del 2018. Il birrificio Soralamà con la "Birra Slurp" si è aggiudicato la Spiga D'Oro del premio Best Beer of the Years 2018, concorso dedicato a tutti i produttori di Birra Artigianale Italiana. Organizzato da FederBirra - Federazione Italiana Birra Artigianale, il premio arrivato alla quarta edizione, ha come obiettivo quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. Con la consegna dei riconoscimenti si è concluso l'anno brassicolo che ha portato sul podio italiano le migliori birre dell'anno per ogni categoria: Luppolo d'Oro, Luppolo d'Argento, Luppolo di Bronzo. Dopo il successo delle prime edizioni, anche per quest'anno, è stato confermato il premio "Packaging Beer Awards" per valorizzare e premiare l'impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell'immagine del proprio prodotto: Etichetta d'Oro, Etichetta d'Argento, Etichetta di Bronzo. Un risultato, quello del 2018, che pone questo premio come uno dei più ambiti a livello nazionale e che spinge sempre più FederBirra alla ricerca di nuovi strumenti per valorizzare le migliori produzioni nazionali in tema brassicolo.





