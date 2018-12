Inaugurata telecabina Champoluc-Crest

AOSTA - E' stata inaugurata la nuova telecabina Champoluc-Crest: l'opera, costata 17 milioni 150 mila euro, comprende anche l'edificio di valle che ospita gli uffici amministrativi della Monterosa spa. L'impianto di risalita è una telecabina monofune da otto posti ad ammorsamento automatico dei veicoli, in grado di trasportare 2.400 persone l'ora e con un tempo di percorrenza di tre minuti. "Siamo alla terza edizione di questo impianto e quest'oggi siamo qui per celebrare questa meravigliosa opera costruita in tempi brevissimi. Questa è la dimostrazione che quando c'è collaborazione tra amministrazione regionale, società e comune i grandi progetti si possono realizzare", ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson. Gli assessori regionali al Turismo, Laurent Viérin, e ai Trasporti, Luigi Bertschy, hanno sottolineato che l'opera segna "un importante punto di sviluppo per la nostra Regione e che rappresenta la linea di partenza per il programma futuro nel campo degli impianti a fune". (ANSA).



