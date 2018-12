Lecco, uccide l'anziana madre a martellate e tenta il suicidio

Tragedia di Natale nella Brianza lecchese: uccide l'anziana madre e tenta di suicidarsi. Il dramma familiare è accaduto in una palazzina a tre piani di via Fermi a Robbiate (Lecco), dove Marco Olginati, 65 anni, professore in pensione, ha ucciso a colpi di martello la madre, Luigia Mauri, 89 anni, che da tempo era bloccata a letto.

Poi ha tentato di togliersi la vita, sembra sbattendo ripetutamente la testa contro un muro. La drammatica scoperta è stata fatta dall'infermiera dell'Asst di Lecco che, come ogni mattina, ha raggiunto l'abitazione dell'anziana donna per le cure domiciliari. Dopo aver suonato il campanello più volte e non avendo trovato risposta ha allertato i carabinieri di Merate (Lecco) che con i vigili del fuoco della cittadina brianzola hanno raggiunto l'abitazione, forzato la portata d'ingresso e fatto la macabra scoperta.

La donna era morta sul suo letto, dove era inchiodata ormai da tempo per le condizioni di salute, mentre a poca distanza c'era il figlio a terra sul pavimento in fin di vita. Marco Olginati è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dove versa in gravissime condizioni per le ferite riportate alla testa. I carabinieri della Compagnia di Merate, guidati dal maggiore Roberto De Paoli, stanno ricostruendo i fatti.

