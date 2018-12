Kenya, la polizia: "Silvia Romano è viva e ancora nel nostro Paese"

La polizia keniana ritiene che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita il 20 novembre in una località vicino a Malindi, sia ancora viva e ancora nel Paese.

Lo ha detto il comandante della polizia regionale Noah Mwivanda, citato dall'emittente keniana Ntv.

"So che il ministero degli Esteri lavora giorno e notte, ci hanno chiesto di non entrare nel merito delle iniziative in corso, siamo fiduciosi, stiamo facendo tutto il possibile, con tutti i mezzi che uno Stato ha a disposizione, per riportare a casa Silvia». Lo ha detto il ministro dell’interno, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti durante la visita in questura per gli auguri natalizi al personale a proposito della vicenda di Silvia Romano.

© Riproduzione riservata