Sullo sfondo montagne innevate, con loro il piccolo Leo ma anche la loro cagnolina Matilde. Quadretto familiare perfetto quello che i Ferragnez stanno proponendo in queste ore sui social, per raccontare la loro vacanza in montagna dove trascorreranno il Natale.

Sedute al centro benessere, sciate, cene, pose romantiche, insomma non si stanno facendo mancare nulla Chiara Ferragni e Fedez "fuggiti" all'Ape di Siusi in Alto Adige per le feste natalizie.

© Riproduzione riservata