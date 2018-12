Diletta Leotta è sempre uno dei personaggi più seguiti sui social network in Italia, con gli oltre 3 milioni e mezzo di fans. Questa volta i suoi tanti ammiratori sono impazziti per una foto che ritrae la conduttrice catanese, 23 anni, alle prese con la preparazione prima di una diretta, con il microfono a molletta che ha "spinto" in già la camicetta. Con una certa gioia da parte dei fans.

© Riproduzione riservata