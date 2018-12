Blitz nella notte, liberato il cargo italiano dirottato dai migranti

Forze speciali britanniche con un blitz nella notte hanno ripreso il controllo della nave cargo italiana Grande Tema della Grimaldi Lines, dopo che quattro migranti imbarcatisi clandestinamente a Lagos, in Nigeria, l'avevano dirottata verso le coste inglesi, minacciando l'equipaggio con spranghe di ferro.

I media britannici rilevano che l'assalto degli Special Boat Services con elicotteri è avvenuto al largo del porto inglese di Tillbury. I dirottatori sono stati arrestati e l'equipaggio è al sicuro.

Intanto, il portavoce del gruppo Grimaldi ha riferito che l’equipaggio era in contatto con la polizia della contea di Essex (Inghilterra sud-orientale) e la guardia costiera britannica. «Continuiamo a gestire un incidente complesso a bordo di una nave», ha detto la polizia Essex in una dichiarazione. «In questo momento, non stiamo trattando questo incidente come una presa di ostaggi, un atto di pirateria o un incidente legato al terrorismo».

