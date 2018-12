Giansanti (Confagri), ineludibile sviluppo infrastrutture

(ANSA) - ROMA - "La maggioranza delle derrate agricole vengono imbarcate a Genova. E' ineludibile lo sviluppo di infrastrutture adeguate, a partire dalla copertura della banda larga nei territori rurali. Ma al comparto primario fa male sapere delle difficoltà portuali e che le piattaforme di export agroalimentare sono in Olanda e in Nord Europa perché lo sviluppo è frenato Italia restituire mancanza di infrastrutture, su strada, su rotaia, nei porti, aeroporti nel digitale.



L'Italia è in 22/ma posizione su 28". E' quanto lamentato dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in Assemblea alla presenza del vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini.



"L'utilizzo del digitale in agricoltura - ha detto Giansanti - è un processo indispensabile. Un percorso che garantirà benefici che vanno dalla riduzione dei costi alla tracciabilità per la sicurezza alimentare fino alla sostenibilità alimentare.



Insieme dobbiamo progettare il futuro, un futuro luminoso agroalimentare con un programma di crescita che soddisfi lo sviluppo demografico atteso nel Pianeta", ha concluso, sottolineando come la "Lega abbia saputo dar prova di governo.



Ci sono tutti gli elementi per far bene in futuro. Se questo è governo del popolo, gli agricoltori sono il popolo e danno da mangiare al popolo". (ANSA).





