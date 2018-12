A Sanremo primo contest dedicato alla cucina coi fiori

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA) - "Buon appetito fiorellino". E' il titolo del primo contest nazionale dedicato alla cucina con i fiori, la cui finale è in programma il prossimo 5 marzo a Villa Ormond. L'evento si propone di presentare i fiori valorizzandone l'aspetto gastronomico.

Per partecipare al contest è necessario condividere, una ricetta inedita che veda un fiore edule tra i suoi ingredienti principali, e non solo come decorazione. La ricetta può essere un antipasto, un primo, un secondo o un dessert. Ogni partecipante potrà inviare, entro il prossimo 31 gennaio, fino a un massimo di 3 ricette. La selezione dei finalisti è in programma il 15 febbraio 2019. Una giuria di chef e giornalisti enogastronomici selezionerà le migliori 3 ricette postate che si sfideranno a Sanremo, in una prova dal vivo che si terrà nell'ambito della Per informazioni è possibile scrivere a stampa@edizionizem.com.

© Riproduzione riservata