Scuola, firmato il primo contratto per i dirigenti scolastici

Dopo più di 6 mesi di trattativa nella notte è stata sottoscritta l’ipotesi del primo contratto dei dirigenti della scuola, dell'università, della ricerca e dell’Afam.

"Il contratto, che arriva dopo un blocco quasi decennale della contrattazione, acquisisce molti dei punti significativi

della piattaforma unitaria FLC CGIL, CISL e UIL. Soddisfazione - commenta la Flc Cgil - per la riconduzione di significative materie al tavolo negoziale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, valutazione, tutela della salute e sicurezza, formazione e aggiornamento sono tornate ad essere materie oggetto di negoziazione contrattuale, dopo che inopinatamente ci erano state sottratte dalla legge".

"Fondamentali il rafforzamento del ruolo e della funzione del dirigente scolastico all’interno della comunità educante e l'acquisizione di importanti strumenti di regolazione delle relazioni sindacali. Sul piano economico c'è stato il recupero del potere d’acquisto in linea con l’Accordo del 30 novembre 2016, di circa 159 euro medi mensili lordi dal 1° gennaio 2018".

"Il testo sottoscritto - continua - realizza inoltre per i dirigenti scolastici l’equiparazione della retribuzione di posizione parte fissa a quella degli altri dirigenti dell’area, una rivendicazione da sempre presente nelle nostre piattaforme contrattuali".

"Adesso la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori, alle colleghe e ai colleghi - conclude la nota - ai quali chiederemo il mandato per la sottoscrizione in via definitiva del contratto".

