Il giornalista palermitano Roberto Gueli nominato vice direttore della TGR Sicilia

Il giornalista palermitano Roberto Gueli, 50 anni, è stato nominato dal direttore Alessandro Casarin, vice direttore della Tgr, la testata giornalistica regionale.

Gueli ha cominciato a lavorare per la Rai nel 1992 e dal 2015 a luglio 2018 è stato capo redattore della TGR Sicilia per poi trasferirsi a Roma alla redazione sportiva del Giornale Radio come capo redattore ad personam e inviato per la storica trasmissione "Tutto il calcio minuto per minuto".

